В Мурманске ремонт дорог в рамках нацпроекта выполнен на 90%

О выполнении мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин доложил главе субъекта на оперативном совещании.

В столице Заполярья закончен ремонт на улицах Ушакова, Морская, Горького, Советская, Героев Североморцев, практически завершены работы на Бабикова, Щербакова и проезде вдоль 302 квартала. На 18 завершена укладка асфальта. На улице Героев Рыбачьего проводится холодная регенерация, на улице Марата – фрезерование оставшегося участка. Объём выполнения по ремонту составляет порядка 90%.

«Причиной отставания от производственного графика является недостаточность производственных мощностей у подрядных организаций, заключивших контракты. В целях выполнения работ в текущим строительном сезоне часть работ передана сторонним подрядным организациям, – отметил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – С учётом сорванных сроков прошу администрацию Мурманска активизировать претензионную работу с подрядчиками».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманске проходят также капиталоемкие мероприятия на семи дорогах. На проезде вдоль 178 квартала полностью уложено покрытие проезжей части, на улицах Загородная и Генералова асфальтирование продолжается.

В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на региональных трассах и на улицах города Колы общей протяженностью более 43 километров.