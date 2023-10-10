В Мурманске ремонт дорог в рамках нацпроекта завершён на 17 участках

Всего в областном центре в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 18 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 14,3 км.

Выполнены работы на следующих участках: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная район Росляково; ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова); ул. Коммуны; просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе); ул. Профсоюзов; ул. Советская район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской); Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «ул. Кильдинская» (южное направление);просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской); подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус»; ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин).

Как сообщает администрация города Мурманска, завершается ремонт улицы Карла Либкнехта, от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе. На участке выполнено фрезерование проезжей части и тротуаров, демонтирован старый и установлен новый бордюрный камень. Рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25843&page=1