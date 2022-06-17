В Мурманске ремонт улицы Достоевского идёт с опережением графика

В областном центре продолжается ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ на улице Достоевского.

Ремонт включает укладку асфальтобетонного покрытия на площади свыше 9 тысяч квадратных метров, замену бортовых камней, восстановление колодцев, обновление тротуаров на площади более 2 тысяч квадратных метров и благоустройство прилегающей территории.

– При выборе объектов для ремонта на этот год улица Достоевского одной из первых попала в план. Она активно используется мурманчанами, имеет важное стратегическое значение, потому что соединяется с прибрежной частью города и ведет к Кольскому мосту, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Подрядной организацией выполнено более половины запланированных работ на этом объекте, ремонт идет с опережением графика.

Рабочие уже произвели фрезерование асфальтобетонного покрытия, замену бортовых камней, устройство щебеночного основания тротуаров, приступили к подготовке почвы для газонов.

Напомним, в этом году в Мурманске планируется отремонтировать 28 участков дорог по нацпроекту. Кроме того, дополнительно проходит ремонт автодорог и тротуаров большими картами. Будут обновлены порядка 30 тысяч квадратных метров дорожной одежды.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22589&page=1