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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 11:00

В Мурманске ремонтируют дороги, ведущие к спортивным объектам

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске активно ремонтируют улицы, ведущие к социально значимым объектам, в том числе спортивным учреждениям.

Так, подрядная организация ООО «Север Строй» привела в нормативное состояние 2 автодороги на улицах Ломоносова и Зои Космодемьянской, их общая протяженность – порядка 2,5 км. Дороги ведут к спортивному комплексу «Долина Уюта», в котором функционируют легкоатлетический манеж, скейтпарк, лыжная трасса и другие объекты для занятий спортом и проведения досуга жителей и гостей Мурманска.

Кроме того, эти дороги помогают разгрузить Кольский проспект в часы пик, соединяя Первомайский административный округ с Октябрьским. 

На проезжей части улиц Ломоносова и Зои Космодемьянской произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего слоя, устройство асфальтобетонного покрытия, восстановление колодцев с заменой люков и решеток, нанесение разметки.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, объём работ составил порядка 3 км. При выполнении применялся новый высокопрочный асфальт марки А16ВН, который включен в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

При ремонте тротуаров произведен демонтаж старого покрытия, уложен новый асфальтобетон.

 

 

Фото: https://vk.com/bkadmurmansk?z=photo-178246810_457239746%2Fwall-178246810_928

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