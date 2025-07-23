В Мурманске ремонтируют участок автодороги по улице Капитана Орликовой

22 июля в рамках рабочей поездки врип главы города Мурманска Иван Лебедев проверил ход работ по ремонту участка автодороги на улице Капитана Орликовой.

На отрезке от проспекта Кольского до дома №39 по ул. Капитана Орликовой запланированы замена асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 11730 кв. метров, ремонт тротуаров площадью 4079 кв. метров, а также восстановление колодцев, установка люков, пешеходных ограждений, озеленение и устройство искусственных дорожных неровностей.

Как сообщает администрация города Мурманска, общий процент готовности объекта составляет 55%. Продолжаются работы по установке бортового камня и обустройству щебёночного основания тротуаров; фрезерованию проезжей части; разборке старых тротуаров.

Всего в рамках дорожной кампании 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и стратегическому плану «На Севере - жить!» в Мурманске запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 16,85 километра и общей площадью более 317 тысяч кв. метров.

Контроль качества работ и строительный контроль ведутся на всех участках, чтобы каждый объект был отремонтирован в срок и с соблюдением всех технических требований.

— Важно, что подрядчик несёт гарантийные обязательства за качество выполненных работ. При выявлении недостатков подрядная организация устраняет их за свой счёт, — отметил Иван Лебедев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30460&page=1