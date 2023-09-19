В Мурманске ремонтная кампания дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» близится к завершению

На сегодняшний день ремонт дорог завершён на 15 участках из 18 запланированных: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная (район Росляково); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр. Северного); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);

— ул. Коммуны; просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе); ул. Профсоюзов; ул. Советская в районе Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской); Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина); участок от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» (южное направление); просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).

Продолжаются работы на трех участках, два из которых находятся в высокой степени готовности. Так, на участке подъездной дороги к Центру ДЮТиЭ «Парус» осталось укрепить обочины, на ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) — установить перильные ограждения тротуарных ступеней.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Карла Либкнехта ремонтные работы в активной стадии. На участке общей площадью 10184 квадратных метров завершается разборка бортового камня, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Рабочие выполняют замену и устройство бортовых камней, уложен выравнивающий слой асфальтобетонной смеси проезжей части. Практически завершено фрезерование покрытия тротуаров.

Всего в Мурманске в 2023 году в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25719&page=1