Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с Членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Татьяной Кусайко. Стороны обсудили доступность городской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также инициативу одной из организаций областного центра об установке памятной доски медицинским работникам.

Евгений Никора отметил, что в Мурманске решены не все проблемы доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп граждан. Во многом это объясняется сложным рельефом областного центра, нередко оборудовать специальные пандусы на лестницах бывает технически невозможно.

В то же время в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» составители плана реконструкции стараются по максимуму учитывать нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на общественных пространствах Мурманска появляются элементы для маломобильных групп. Так, например, в зелёной зоне вдоль улицы Копытова обустроена первая общественная территория со специальным оборудованием и тренажёрами для инвалидов-колясочников. Подобная работа будет продолжена и в следующем году.

Далее к диалогу по видеосвязи подключился Кирилл Карачун, региональный руководитель одной из организаций областного центра. Он озвучил идею об увековечивании выдающихся заслуг медицинских работников Мурманской области. В сопроводительном письме Кирилл Леонидович просит город и регион помочь с организационными вопросами, а возглавляемая им компания готова оказать необходимую материальную помощь.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора пообещал взять вопрос на личный контроль, оказать содействие в создании комиссии, а также подготовить обращение на имя губернатора Мурманской области.