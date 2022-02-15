В Мурманске Росреестр и МФЦ проведут акцию «Приди и получи»

22 февраля областной Росреестр совместно с МФЦ проведут акцию «Приди и получи».

В рамках данной акции граждане, которые приобрели недвижимость, в том числе земельные участки, до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости, смогут это сделать за кратчайшее время и получить подтверждающий документ (выписку из ЕГРН) в день обращения.

Регистрация ранее возникшего права (до 31 января 1998 года) проводится бесплатно. Заявителю необходимо лишь предоставить паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.

Предварительная запись на участие в акции открыта по телефону WhatsАpp-приемной Управления Росреестра по номеру +7 921-162-16-61 (только для текстовых сообщений в формате: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

«Наличие в ЕГРН актуальных сведений по объекту недвижимости обеспечит защиту прав и имущественных интересов правообладателя, позволит через сайт Росреестра увидеть полную картину по своим объектам, убережет от мошеннических действий с недвижимостью (владелец сможет подать в Росреестр заявление о невозможности совершения сделок без личного участия). Кроме этого, орган регистрации прав сможет оперативно направить в адрес собственника различные уведомления», - пояснила и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Мурманской области Лилия Нагорнова.