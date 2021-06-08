В Мурманске с 29 июня будет запрещена стоянка автотранспорта на участках автодороги по проезду Ивана Халатина

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения, что с 29 июня будет запрещена:

– стоянка автотранспорта на участках автодороги по проезду Ивана Халатина вдоль северной стороны от дома №11а до дома №19, а также вдоль южной стороны от дома №19 до дома №8;

– остановка и стоянка автотранспорта по обеим сторонам автодороги по Нижнеростинскому шоссе на участке вдоль территории строения №9 по улице Угольная база.