В Мурманске с 8 по 12 июля будут отключаться радиоканалы, осуществляющие эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует о проведении неотложных работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате на объекте вещания Мурманск в период с 8 по 12 июля - с 10.00 до 17.00.
|
№ пп
|
Объект
ЦЭТВ
|
Время
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ,
Мощность
передатчика
кВт
|
Отключения
|
1
|
Мурманск
с 08.07.2024
по 12.07.2024
|
10:00-17:00
|
РТРС-1
|
23,1
|
Отключение
вещания
|
10:00-17:00
|
РТРС-2
|
44, 1
|
10:00-17:00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1
|
10:00-17:00
|
РадиоРоссии
|
107,4 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Дорожное радио
|
106 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Наше радио
|
103 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Звезда-FМ
|
88 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Пауэр Хит Радио
|
104,5 FM, 1
|
10:00-17:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5