В Мурманске с деловым визитом находится рабочая группа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Работа делегации сегодня началась с возложения цветов у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Затем в Центре управления регионом состоялась установочная встреча, где стороны обсудили возможные варианты сотрудничества между Мурманской областью и Республикой Беларусь, включая строительство морского терминала по перевалке калийных удобрений.

«Правительство Мурманской области планомерно ведёт работу по реализации Стратегии развития Арктической зоны, утвержденной Указом Президента РФ в 2020 году. Один из главных пунктов Стратегии в нашем регионе – комплексное развитие морского порта Мурманск и Мурманского транспортного узла. Мы ведём предметный диалог по развитию мощностей порта Мурманск для перевалки грузов из Республики Беларусь. Эти планы имеют огромный синергетический эффект для наших государств. Республика Беларусь получает безопасный, круглогодичный транспортный коридор для доступа своих товаров и грузов на мировые рынки, а наш регион – новый импульс к развитию, дополнительные рабочие места и налоговые поступления, что в совокупности будет способствовать повышению уровня жизни северян», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Наталья Александрович подтвердила, что цель визита делегации белорусских экспертов связана с налаживаем и укреплением внешнеэкономических связей.

«В прошлом году Республика Беларусь столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, традиционные маршруты грузопотока, которые формировались десятилетиями, были разорваны. Мы видим необходимость в создании базовой морской инфраструктуры для белорусского грузопотока – это и калийные удобрения, и генеральные грузы, экспорт и импорт. Мы внимательно следим за Стратегией развития Арктической зоны и Северного морского пути и считаем необходимым активное участие Республики Беларусь в развитии Мурманского транспортного узла», – отметила Наталья Александрович.

Руководитель Отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге Игорь Милидович подтвердил, что республику с Мурманской областью связывают разнообразные направления совместной работы.

«Визит в Минск губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который состоялся в сентябре прошлого года, привнёс по-настоящему новый импульс в двустороннее сотрудничество. В прошлом году регион закупил у нас крупную партию коммунальной техники. По Мурманску и муниципалитетам области ходят белорусские троллейбусы и автобусы. Не так давно у нас появилось новое совместное стратегическое направление – поставка рыбных кормов, которое позволило серьёзно диверсифицировать двустороннюю торговлю. Рынок Мурманской области является традиционным в плане поставок карьерной техники, – в конце прошлого года были заключены новые крупные контракты, часть техники уже запущена в работу», – сообщил Игорь Милидович.

Группа экспертов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь будет работать в Мурманской области в течение трёх дней, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru