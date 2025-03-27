В Мурманске с территории «Атомфлота» Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового АПК «Пермь»Двойная радость: с 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 23:00

В Мурманске с территории «Атомфлота» Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового АПК «Пермь»

Атомный подводный крейсер «Пермь» – российская многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения; шестой по счёту корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведёт «Севмаш».

Среди атомных подводных лодок проекта 885М «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Президент России поздравил всех военных моряков и корабелов России, с большим, этапным событием: «Сегодня в Северодвинске, на легендарном «Севмаше» спускается на воду новая многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь».

Мы продолжаем серийный выпуск современных подводных ракетоносцев, и это уже пятая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М». В следующем году она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач.

Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро «Малахит», корабелов «Севмаша», коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу.

Особо отмечу, что ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, а «Пермь» стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Мы продолжили и продолжим дальше укреплять Военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объёмы строительства надводных и подводных кораблей разных проектов, оснащать их новейшим оружием, оборудованием, средствами связи.

Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне, которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение. Будем и дальше делать всё, чтобы надёжно защитить территориальную целостность и суверенитет России, упрочить её позиции как одной из ведущих морских держав.

Ещё раз поздравляю всех вас с сегодняшним большим, знаменательным событием. Желаю экипажу успехов в службе России и нашему народу».

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76556/videos

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