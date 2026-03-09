Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах порывистый ветер, метель.

Сегодня, 9 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный снег. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём -1-6°, местами -8-13°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-11°, днём -3-5°. Гололедица.

10 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер ночью юго-западный, западный, днём северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха ночью -3-8°, местами до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

10 марта в Мурманске - ветер ночью юго-западный, западный, днём северо-западный, северный умеренный. Временами снег. Температура воздуха ночью -4-6°, днём от -1 до +1°. Гололедица.