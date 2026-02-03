Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 18:30

В Мурманске сегодня в 23 часа для проведения плановых ремонтных работ отключат теплоснабжение и подачу горячей воды во многих МКД

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 и 4 февраля 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - просп. Кольский, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3, 91/1, 91/2, 91/3, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 65, 67, 69, 114/1, 128, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 108/1, 108/2, 108/3, 102, 58, 100 - 88, 86, 84, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 60, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31, 33, 46, 44, 42, 38, 36, 34, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 14, 12, 10, 8, 86, 158, 89, 138а, 77, 81, 83, 120, 112, 114а, 114, 118, 134, 110, 64, 22, 24а, 27, 27а, 29, 8а, 4а, 108/4, 160а, 95а, 140а, 140б, 82;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 18, 14а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Ледокольный, 17, 19, 21, 2, 27, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 23;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Баумана, 5;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Молодёжный, 16, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 1;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Зои Космодемьянской, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 11, 1, 23а, 34, 2а, 3, 13;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Спартака, 11, 13;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Морская, 11, 7, 5, 3, 1, 3, 9, 3а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Ломоносова, 21/10, 19, 17/1, 17/2, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Долина уюта, 6;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Капитана Пономарева, 9/3, 9/4, 9/5, 1/16, 3, 5, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 4а, 4, 5а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Олега Кошевого, 24, 22, 20, 18, 16/1, 16/2, 14/1, 14/2, 12/1, 12/2, 10, 8, 6/1, 6/2, 4, 5, 3, 12а;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 7;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - пр. Лыжный, 6, 14, 8;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Капитана Орликовой, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 39, 22, 27, 35, 42;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Чапаева, 10;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Фурманова, 15;

3 февраля 23.00 — 6.00 4 февраля - ул. Шевченко, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

