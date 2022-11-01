В Мурманске сегодня возобновил работу детский сад №135

В холодном, горячем и овощном цехах полностью заменили кафель, выполнили сантехнические работы, в том числе отремонтировали системы канализации с установкой современных сливных трапов. Также установили новую современную вентиляционную систему, заменили электрическую проводку, дверные блоки в овощном и холодном цехах, выполнили частичный ремонт кровли пищеблока.

— Основное внимание было уделено системе вентиляции. Теперь ее можно регулировать, а для пищеблока это действительно очень важно. Все проведенные работы соответствует стандарту, — отметила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко. — Надеемся, что всем в детском саду будет комфортно и уютно.

Также в образовательном учреждении выполнили частичный ремонт буфетных, групповых и раздевальных комнат. На входе детского сада установили центральные ворота с системой видеонаблюдения. На прогулочных площадках появились лабиринт, спортивный комплекс «Жираф», детские качалки «Дельфин», «Колобок», «Солнышко», столики со скамейками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23617&page=1