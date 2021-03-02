В Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск вводится режим повышенной готовности в связи со снегопадами

Муниципальные власти Мурманска, Североморска и ЗАТО Александровск мобилизуют силы и средства для оперативной уборки улиц и дворов от снега в режиме повышенной готовности. Решение об этом было принято сегодня на совещании в Центре управления регионом под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Февраль и начало марта принесли на северо-запад региона сложную, нестабильную погоду. Так, в Мурманске в феврале количество выпавшего снега более чем втрое превысило норму и стало максимальным за всю историю метеонаблюдений. Чередование минусовых и плюсовых температур превращает гигантскую массу снега на улицах в «кашу» или, наоборот, наледь, из-за чего машины регионального оператора по обращению с ТКО зачастую не могут проехать во дворы. Управляющие компании не справляются с ситуацией, а прогноз погоды на ближайшие дни вновь обещает снежные заряды.

«В спокойном, плановом режиме решить эти проблемы уже невозможно. Считаю необходимым, чтобы администрации Мурманска, Североморска и ЗАТО Александровск на своих территориях ввели режим повышенной готовности. Чтобы коммунальные службы и Управление дорожного хозяйства города Мурманска в соответствии с этим режимом в обязательном порядке, мобилизовав дополнительную технику от подрядчиков, заходили во дворы и очищали те проезды, которые юридически не принадлежат городу. Здесь не до правовых дискуссий, задача – обеспечить «пробивку» дорог от снега. Эти действия нужно синхронизировать с управляющими компаниями, чтобы они уже с помощью малой механизации и ручного труда убирали дворы», – заявил губернатор, обращаясь к участникам совещания.

Андрей Чибис сообщил о создании областного штаба по контролю уборки снега в этих трёх муниципалитетах, который возглавит заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Ежедневно по утрам штаб будет определять первоочередные задачи для местных администраций, а вечером контролировать их выполнение.

Личную помощь администрации Мурманска по поручению губернатора окажет министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, имеющий огромный опыт работы в городском хозяйстве.

Глава региона особо отметил, что областной штаб будет исполнять лишь координирующую и контрольную функции.

«Обращаю внимание, что вся ответственность за организацию работы лежит на органах местного самоуправления. Мы готовы помогать, но будем спрашивать жёстко за то, что происходит», – подчеркнул Андрей Чибис.

Помимо этого, глава региона обратился к градообразующим предприятиям с просьбой помочь местным властям техникой и людьми. Опыт подобного сотрудничества есть – к примеру, на улицах Мурманска уже сейчас действует техника ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Андрей Чибис поблагодарил неравнодушных горожан, оказывающих помощь соседям и автолюбителям в экстремальных погодных условиях, и предупредил управляющие компании об ответственности, вплоть до уголовной, за ненадлежащее исполнение обязанностей.