21.02.26 11:00

В Мурманске скоро будет дан старт традиционному Празднику Севера

В программе 91-й Полярной олимпиады запланированы соревнования по различным видам спорта: биатлону, лыжным гонкам, хоккею с мячом, катанию на коньках, фристайлу и др. Ярким событием станет 52-й Мурманский лыжный марафон. В его рамках 28 и 29 марта запланированы гонки свободным и классическим стилями на 50- и 25-километровых дистанциях. Число зарегистрированных участников уже превысило 2 300 человек.

Сотрудники спорткомплекса «Долина Уюта» продолжают активно готовить трассы к марафону. С помощью ратраков они создают снежную «подушку» и утрамбовывают полотно. Вед       ётся отсыпка участков от моста на Ленинградке до «Снежинки», а также на Рогозере и в лесополосе за водоёмом.

29 марта предварять классическую гонку будет Детский марафон Праздника Севера. Ребята преодолеют на лыжах дистанцию в 650 метров. Сейчас продолжается набор в две возрастные группы: 2017–2018 и 2019–2021 годов рождения.

Тренировки с юными лыжниками проходят по субботам и воскресеньям. Их проводят опытные тренеры, мастера спорта Ольга Данилова и Мария Боровская. Ближайшие занятия запланированы на 21 и 22 февраля. Начало в 14.00. Сбор родителей с детьми – в 13.50 у входа в здание административно-судейского корпуса.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, записаться на тренировку можно в телеграм-канале по телефону +79961858023. Ознакомиться с регламентом Детского лыжного марафона Праздника Севера можно по ссылке: https://vk.ru/wall-110264813_7088

Фото:  https://vk.ru/wall-110264813_7088?z=photo-110264813_457251544%2Fe420a8218e5245bfcb

