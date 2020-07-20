В Мурманске скоро начнутся инженерные изыскания на площадке будущих жилых домов на улице Бондарной

В настоящее время в Мурманской области в рамках госпрограмм, нацпроектов, федеральных адресных инвестиционных и целевых программ на 85 объектах ведутся строительно-монтажные работы: проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство. О ходе работ сегодня на оперативном совещании под руководством главы региона доложил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как рассказал Владислав Сандурский, около 50% составляет строительная готовность возводимой в рамках нацпроекта «Образование» школы на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск. При этом в связи с отставанием от графика подрядной организации рекомендовано усилить темпы производства работ и увеличить число строителей до 300 человек.

В ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование и строительство двух школ в Мурманске на 500 и 800 мест. Площадки для их размещения определены в районе Казарменного переулка и улицы Советской. Общеобразовательные учреждения предусмотрены госпрограммой Мурманской области «Развитие образования».

Также во флотской столице в рамках нацпроекта «Демография» строится детский сад на 220 мест. Работы ведутся по графику.

В ближайшее время начнутся работы на строительных площадках детских садов на улице Причальной в Мурмашах, на улицах Орликовой и Достоевского в Мурманске, а также в селе Алакуртти.

Кроме того, в рамках нацпроектов в селе Тулома реконструируют водозаборные сооружения, в Мурманске строят крытый каток с искусственным льдом, в Кировске создают инфраструктуру для горнолыжной школы, а в Апатитах завершается возведение ФОКа.

Почти на 100% готово пожарное депо на четыре автомобиля в Умбе, на 13% – быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Коле. Также в 2020 году будут завершены капремонты оперблока и реанимации Мончегорской ЦРБ и реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера.

Как сообщает региональное Министерство строительства, определён подрядчик и заключен контракт на строительство жилых домов на улице Бондарной в Мурманске для переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшее время подрядчик приступит к инженерным изысканиям на площадке. Планируется, что все три новостройки будут сданы в августе 2021 года.