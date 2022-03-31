В Мурманске скоро начнутся съёмки сериала

В Москве компания «Гамма продакшен» начала съёмки многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс» для телеканала «Россия-1».

Съёмки сериала компания «Гамма продакшен» проведёт в столице, Московской и Мурманской областях.

В наш регион кинематографисты приедут в апреле (на натурное съёмки) и в июне-июле. Летом кинокомпании понадобятся люди для массовки и административный персонал - локейшен-менеджеры, бригадиры массовок, реквизиторы, художники-постановщики, кастинг-директоры, ассистенты для актеров. Часть сотрудников Центр кинопроизводства Мурманской области вместе с представителями «Гаммы» подготовил в прошлом году в рамках кинолаборатории «Нордфильм».

Организационную и консультационную поддержку столичным кинематографистам окажет Центр кинопроизводства Мурманской области.

Главные роли в сериале исполнят: Татьяна Лялина, Нил Кропалов, Алексей Анищенко, Алена Коломина, Олег Фомин и Ольга Кабо. Авторы сценария: Екатерина Латанова, Светлана Сазанова, Елена Кряковцева, Валентина Шевяхова, Елена Николаева. Режиссёр Феликс Герчиков.

В сюжете будущего фильма будет рассказано о том, как Алена Белькова (Татьяна Лялина) решает изменить свою жизнь. Она уезжает из Москвы на Север, в родной город, где устраивается рядовым врачом в небольшую районную больницу. Этот переезд вдохнёт в неё новую жизнь, откроет для неё заново мир Севера, она будет вынуждена вернуться к тяжёлым воспоминаниям, связанным с гибелью матери.

Фото предоставлено компанией «Гамма продакшен».