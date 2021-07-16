В Мурманске скоро завершится строительство нового многофункционального стадиона

Располагается он рядом со зданием Мурманского областного суда на улице Книповича.

Новый спорткомплекс станет новым местом притяжения мурманчан. Например, учащиеся восьмой гимназии получат современное пространство для занятий физкультурой.

В настоящее время на объекте есть задержка по срокам выполнения работ, причин тому несколько: здесь очень непростая геология, пришлось вносить изменения в проект по отводу воды, а также было необходимо решить вопросы по грамотной организации освещения.

На стадионе обязательно появится зелёная зона. К новому учебному году, все работы должны быть завершены.

После окончания реконструкции это будет один из лучших городских пришкольных стадионов: футбольное поле, беговые дорожки, дорожки для скандинавской ходьбы, яма для прыжков в длину, волейбольная площадка и площадка для сдачи норм ГТО. При реализации проекта учитывалось мнение жителей микрорайона. Так, по их просьбе будет спроектирован специальный подъём от стадиона к остановке.