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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.21 13:30

В Мурманске снимается кино - при помощи ММТП

В Мурманской области завершились съёмки короткометражного фильма «Мой Север». Это дипломная работа мурманчанки студентки режиссерского факультета Московского государственного института культуры Юлии Крыловой (Носаревой). Фильм выиграл грант губернатора Мурманской области и получил поддержку со стороны АО «Мурманский морской торговый порт».

«Это история о семье, о ценностях, которые есть в жизни каждого человека, и о том, что все можно спасти, опираясь на себя. Если ты идёшь к цели, то твоё желание может сделать многое», - рассказала в последний съёмочный день Юлия Крылова (Носарева).

Съёмки проходили в Терибирке, Мишуково, Мурманске. Они заняли четыре смены - каждая по 12 часов. Всего на съемочной площадке было занято порядка 15 человек, а всего над проектом трудилось более 20. В том числе, работники Мурманского морского торгового порта.

Методисту Музея АО «ММТП» Алексею Бакунову довелось примерить на себя образ саама. Он рассказал, что принял участие в съёмках нескольких массовых сцен – чистил рыбацкую сеть и участвовал в танце вокруг костра.

«У меня, конечно, был опыт участия в школьных постановках, но никогда не думал, что придется поработать на настоящей съёмочной площадке. Это было интересное приключение!», - рассказал Алексей Бакунов.

Ведущий специалист отдела закупок Александр Куфенко согласен с коллегой: «Мы были в массовке, я колол дрова. Все было отлично, интересно. Приятные люди, было комфортно с ними работать. Немного почувствовали себя актерами. Теперь собираемся на премьеру».

«Огромная благодарность Мурманскому морскому торговому порту за поддержку нашего проекта. Если честно, я не очень верила, что будет отклик и поддержка, и когда нам подтвердили сотрудничество, для нас это было как чудо. Без этой помощи нам было бы очень сложно. Мы очень рады тому, что фильм нашел отклик в сердцах портовиков», - сказала режиссёр.

Теперь творческой группе предстоит трудоёмкий период монтажа и озвучания. А премьера фильма запланирована на вторую половину декабря 2021 года.

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