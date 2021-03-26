В Мурманске снимут фильм под рабочим названием «Шинед О’Коннор»

Продюсерский центр «ВГИК – Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ приступил к производству полнометражного художественного фильма-дебюта под рабочим названием «Шинед О’Коннор», в постановке режиссера Рината Махмудова.

Этот фильм – мотивационная драма о молодой и яркой девушке Саше из Мурманска. Саше – двадцать, она выроста в детдоме, занимается боксом и умеет постоять за себя. Но устроить свою жизнь у неё не получается – не так легко адаптироваться в обществе, законов которого она не усвоила с детства. Обманным путём Сашу лишают квартиры, и девушка буквально остаётся на улице. Благодаря своему увлечению она устраивается сиделкой к 14-летнему инвалиду, парню Коле. Эта встреча изменит жизни обоих, и поможет Саше обрести себя.

Как сообщает Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области, съёмки планируются в Мурманске с 15 мая по 15 июня текущего года. Уже сейчас идёт подбор локаций для фильма, эпизоды будут сниматься на городских улицах, в порту, на рыбной фабрике и в частном доме.