В Мурманске снимут короткометражный фильм «Достоевский и свитер»

В понедельник, 19 июля, в Мурманске начнутся съёмки короткометражного комедийного фильма «Достоевский и свитер».

Этот фильм - о переводе с норвежского на русский забавного стихотворения Хеннинга Хаулида Верпе про свитер и его весёлую и одновременно трагическую судьбу. Перевод сделала мурманчанка Алла Матюх, которая решила попытать удачи в конкурсе «АрктикЛирика».

В апреле этого года Алла вместе с другими мурманскими лингвистами приняла участие в проекте «Россия – Норвегия: на перекрестке эпох и культур», в рамках которого и проходило состязание переводчиков. Это мероприятие было организовано продюсерским центром «Северный характер» и МАГУ при поддержке Фонда президентских грантов. А при чём тут Достоевский? Все просто! Российско-норвежский проект был посвящён 200-летию Федора Михайловича.

История перевода норвежского стихотворения про свитер была настолько трогательной, что команда «Северного характера» решила снять про неё небольшую короткометражку. Сценарий написала Светлана Солдатова. Режиссером выступила выпускница киношколы «Печенгафильм», организованной при поддержке АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» - Екатерина Мавлютова. Оператор – Сергей Пашков. В фильме будут задействованы и Алла Матюх, и свитер, и сам Федор Михайлович. А также известные мурманские теле- и радиоведущие.

Алла – мурманчанка с ограниченными возможностями, но безгранично творческий человек, играет роль в киноистории, которая основана на событиях, реально произошедших в её жизни. Съёмки будут происходить и на улицах Мурманска, и в радиостудии «Большого радио», и в научной библиотеке, и на берегу Кольского залива.

Кинопроект готовится для конкурса «Хорошие истории», организованного Союзом кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов.