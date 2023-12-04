В Мурманске снизилось количество обращений в адрес регоператора

Число обращений, поступающих в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем снизилось почти на 30%, с 6962 до 4941.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», снижение показателя обусловлено наличием нерабочих дней в начале прошлого месяца, стабильными метеорологическими условиями, а также высокой скоординированностью коммунальных служб.

Чаще всего северяне связываются со специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по телефону – более 80% обращений поступает на «горячую линию» контакт-центра. Вторым по популярности каналом приема обращений остается электронная почта, на третьем месте – сайт компании. Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации клиентов.

В ноябре чаще всего жители Мурманской области уточняли информацию о проведении перерасчёта за услугу по обращению с ТКО, задавали вопросы, связанные с прекращением исполнительного производства в связи с добровольным погашением задолженности.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».