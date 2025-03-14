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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 12:30

В Мурманске собрались члены Союза муниципальных контрольно-счётных органов

На этой неделе Мурманск принимает делегацию из разных регионов России. Встреча участников Союза муниципальных контрольно-счётных органов проходит в областном центре впервые.

12 марта прошло заседание президиума Союза муниципальных КСО, на котором участники обсудили текущую деятельность и планы работы муниципальных контрольно-счётных органов, в том числе по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, подготовку к проведению XXIII общего собрания членов Союза МКСО в 2025 году и другие вопросы.

— В Мурманске собрались наши коллеги со всей страны — от Калининграда до Якутии. Делимся практикой и опытом, контактами, выстраиваем дальнейшее взаимодействие. Миссия счётных палат — повышение уровня жизни граждан. Наша деятельность направлена на то, чтобы где-то подсказать, скорректировать или помочь в принятии управленческих решений на муниципальном уровне. Помогаем органам местного самоуправления в реализации национальных целей, национальных и региональных проектов, муниципальных программ. Основная задача — не наказать, а предотвратить возможные неэффективные, нецелевые или нерациональные расходы, — рассказал исполняющий обязанности председателя комиссии Союза МКСО по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, председатель Контрольно-счётной палаты города Мурманска Алексей Суббота.

Как сообщает администрация города Мурманска, Союз муниципальных контрольно-счётных органов создан в 2002 году. На сегодняшний день союз насчитывает 514 контрольно-счётных палат страны, в состав президиума входят 20 человек.

Вчера в Центре управления регионом прошло торжественное мероприятие с участием первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, первого заместителя главы города Мурманска Ивана Лебедева и заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Ирины Андреевой.

Председатель Союза МКСО, председатель Контрольно-счётной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, открывая встречу, отметил, что целью и задачами каждого муниципального контрольно-счётного органа является повышение эффективности расходования муниципальных ресурсов.

— Мы стремимся сделать жизнь комфортной и удобной для людей в нашем регионе, в частности – в Мурманской области. Наша цель — развивать регион, чтобы он стал современным, мощным и сильным. Правильное сотрудничество между исполнительной властью и контрольно-счётными органами играет ключевую роль в успешном решении этих задач, так как мы все работаем на благо людей, — отметила Оксана Демченко.

— Речь не только о повышении эффективности, но и изменении структуры некоторых процессов. А это очень важно в нашей совместной работе, ведь все мы делаем одно большое дело. Уверен, что ваш визит в Мурманск пройдёт полезно и продуктивно. Желаю, чтобы культурная программа у вас прошла еще интереснее. Наш город-герой — необыкновенный, здесь много достопримечательностей, мемориальных объектов, которые, я уверен, вас впечатлят, — поприветствовал делегации Иван Лебедев.

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы Александр Мордвинцев от имени Союза МКСО передал городу-герою Мурманску уменьшенную копию монумента «Родина-мать зовёт!».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29551&page=1

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