13.11.25 18:30

В Мурманске состоится Арктический гражданский форум «ОБЩЕСТВО51»

14 ноября в городе-герое Мурманске, столице русской Арктики, впервые пройдёт Арктический гражданский форум «ОБЩЕСТВО51». 

Его цели – развитие гражданского общества, укрепление гражданского единства, патриотического сознания и социальной сплоченности.

«Сильное и ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – акцентировал Президент России Владимир Путин.

Форум соберёт представителей некоммерческого сектора, сферы бизнеса и органов власти. В рамках форума предполагается участие федеральных экспертов – представителей Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Программа Гражданского форума «ОБЩЕСТВО51» насыщена и ориентирована на решение актуальных задач. Участники смогут углубиться в темы, разделенные на три модульных блока.

Блок «Объединяя сердца и усилия ради единства России» посвящён активным действиям по консолидации общества, формированию патриотического сознания, поддержке женских и молодёжных инициатив, а также сохранению духовно-нравственной основы в современном мире.

В блоке «НКО 2.0: новый формат» ожидаются дискуссии о модернизации некоммерческого сектора, его интеграции в государственные программы (включая губернаторский план «На Севере – Жить!») и укреплении партнёрских отношений.

В рамках блока «Общественный контроль: основа социальной ответственности гражданского общества» рассмотрят механизмы общественного контроля в избирательных процессах и роли общественных советов в повышении эффективности работы власти.

Организаторами форума выступают Общественная палата Мурманской области, Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Мурманской области, при поддержке правительства Мурманской области и эндаумет-фонд «Кольский».

Организаторы отмечают, что основными задачами форума станут создание платформы для открытого диалога и обмена успешными практиками и решениями; укрепление сотрудничества между органами власти и институтами гражданского общества; выявление и анализ ключевых вызовов, с которыми сталкивается гражданское общество в текущих условиях.

Напомним, один из акцентов губернаторского плана развития региона «На Севере – Жить!» – вовлечение гражданского общества региона. План сформирован на основе национальных целей, определённых Президентом России, и с учётом 72 тысяч предложений от северян.

«Мы вместе будем делать всё для их реализации, чтобы Мурманская область и дальше активно развивалась», – не раз подчеркивал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

