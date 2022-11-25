В Мурманске состоится бизнес-конференция «ProБизнес: ресурсы и возможности»

10 декабря Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт бизнес-конференцию «ProБизнес: ресурсы и возможности».

В условиях постоянно меняющейся внешней среды предприниматели находятся в непрерывном поиске ресурсов, новых решений возникающих проблем и поставленных задач. Программа бизнес-конференции построена таким образом, чтобы помочь предпринимателям найти скрытые ресурсы для своего бизнеса, обзавестись новыми знакомствами в предпринимательской среде, найти новых партнёров и клиентов.

Подробнее о программе:

- На панельной дискуссии разберём, что нас ждёт в 2023 году;

- На мастер-классе найдём скрытые ресурсы, которые так необходимы бизнесу в период неопределённости. Инструменты, про которые будем говорить, накладываются на любой бизнес и приносят реальный результат;

- На бизнес-квизе от «Квиз Арктика» познакомимся с коллегами предпринимателями.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конференция пройдёт с 12.00 до 17.30 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж. Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Конференция организована Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru