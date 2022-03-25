В Мурманске состоится деловая игра «Говорим смело»

9 апреля в Центре «Мой Бизнес» пройдёт деловая игра по развитию навыков публичного выступления «Говорим смело», организатором которой выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

Мероприятие поможет участниками добиваться целей, используя яркую запоминающуюся самопрезентацию. Главная идея деловой игры заключается в том, чтобы разобраться, как в текущих условиях дефицита внимания людей доносить информацию о себе и своём продукте.

Спикер – тренер по публичным выступлениям проекта «Мастерская выступлений» Анастасия Вечирко – PR-специалист с 10-летним стажем, занимающийся подготовкой спикеров к выступлениям, в том числе к защите бизнес-планов и питчингу идей.

Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация, по вопросам регистрации необходимо обращаться по телефону 8(8152) 241-07-44.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, деловая игра реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».