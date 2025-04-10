В Мурманске состоится День правовой помощи населению

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области приглашает мурманчан на встречу «День правовой помощи населению Мурманской области», в рамках которой жителям города-героя будут бесплатно даны квалифицированные юридические консультации.

В мероприятии запланировано участие представителей управления Министерства юстиции РФ по Мурманской области, сектора ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области, Федеральной службы судебных приставов, Адвокатской палаты, Мурманской областной нотариальной палаты, прокуратуры, отделения СФР, регионального Министерства труда и социального развития, а также иных специалистов.

День правовой помощи населению Мурманской области состоится 24 апреля в 14.00 на площадке центра «СОПКИ.СЕМЬЯ» на улице Капитана Буркова, З0 в режиме видеоконференции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29734&page=1