В Мурманске состоится День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 4 апреля в 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска будет проведена рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций).

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10 (4-й этаж, комитет имущественных отношений города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 17.30 3 апреля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.