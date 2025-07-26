В Мурманске состоится День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска сообщает о том, что 29 июля с 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска планируется к проведению рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций) на 2026 год.

Заявки на участие принимаются до 10.00 28 июля 2025 года по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.