В Мурманске состоится День приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 31 июля с 11.00 до 13.00 планируется рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях консультационной поддержки и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов, а также разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций) на 2026 год.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска).

Заявки на участие принимаются до 13.00 30 июля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.