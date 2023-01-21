В Мурманске состоится этап всероссийского фестиваля круизов

31 января Мурманск примет мероприятия II этапа Всероссийского фестиваля круизов «Все могут корабли: новое, необычное, лучшее в 2023 году».

Событие для туристических агентств пройдёт с 30 января по 10 апреля в 21 городе страны – от Калининграда до Владивостока.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, на фестивале выступят спикеры ведущих круизных компаний, а также эксперты российской круизной компании «Инфофлот». Они расскажут о многообразии продуктовой линейки, о лайнерах и теплоходах, нюансах сервиса на борту, вариантах маршрутов и экскурсионных программах.

Участники узнают, как эффективно продвигать и продавать круизы, какие инструменты в этом помогут, как повысить средний чек и многое другое.

Зарегистрироваться на мероприятия абсолютно бесплатно можно по ссылке.