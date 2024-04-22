В Мурманске состоится фестиваль психологии «Север»

4 мая в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится фестиваль «Север», включающий семь площадок для профессионального развития психологов и специалистов, работающих с семьями. Мероприятие организовано центром «Ежедневная психология» при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Текущий год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Именно поэтому главными темами фестиваля станут психология семейных отношений и секреты конструктивного внутрисемейного взаимодействия.

Обучение проведут опытные психологи из Мурманска, Североморска, Саратова и Москвы. В рамках работы площадок специалисты затронут такие вопросы, как психологическое здоровье семьи, инструменты эффективной коммуникации внутри семьи, работа с семьями, где воспитываются дети с ОВЗ и инвалидностью, а также способы работы с конфликтом.

Количество мест ограничено, участие бесплатное по предварительной регистрации.

Подробнее о фестивале – по ссылке: https://vk.com/wall-2860051_4996

Фото: https://gov-murman.ru