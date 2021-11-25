В Мурманске состоится итоговое заседание Совета малого и среднего предпринимательства при правительстве региона

25 ноября в 14.00 состоится итоговое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В рамках заседания будут подведены итоги развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году.

Помимо этого, на заседании совета будут рассмотрены две кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области. В рамках публичного обсуждения кандидаты выступят с краткой программой своих действий в случае назначения их на должность.

По итогам мероприятия губернатором Мурманской области предложение о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного направляется в Мурманскую областную Думу.

Кроме того, в рамках заседания состоится торжественное награждение победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, заседание Совета малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области будет транслироваться в онлайн-формате на видеохостинге «YouTube».