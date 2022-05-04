В Мурманске состоится конференция для предпринимателей в формате B2B

20 мая в Центре «Мой Бизнес» Мурманска пройдёт конференция для предпринимателей в формате B2B, организованная региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Участники смогут найти новых бизнес-партнеров и получить знания, которые помогут эффективнее развивать свое дело и увеличить прибыль.

Эксперты расскажут, как усилить маркетинг, перестроить бизнес-модель и использовать методики перезагрузки себя в момент стресса и выгорания, чтобы эффективно вести бизнес.

На конференции также будет представлена информация о партнерах Центра поддержки предпринимательства, услугами которых предприниматели могут воспользоваться на условиях государственного софинансирования. Это маркетинговые агентства, бухгалтерское, юридическое и тендерное сопровождение.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конференция реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна: мурманбизнес.рф.

Обращаем внимание, что всем получателям поддержки необходимо обязательно пройти регистрацию на Цифровой платформе МСП, а субъектам МСП – дополнительно на платформе «Работа России».

Мероприятие пройдёт 20 мая с 12.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1; 2-й этаж.