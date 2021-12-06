В Мурманске состоится конференция по франчайзингу «Беру бренд»

10 декабря в Центре «Мой Бизнес» в Мурманске пройдёт конференция по франчайзингу «Беру бренд».

Франчайзинг сегодня популярен во всем мире и является эффективной формой запуска и развития бизнеса. Правильно выбранная франшиза даёт возможность уверенного старта для начинающих предпринимателей. С другой стороны, региональным брендам создание и запуск собственной франшизы позволяет выйти в разряд федеральных и даже международных компаний.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конференция состоит из двух секций, это позволит максимально охватить тему бизнеса по франшизе, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов: для тех, кто хочет купить франшизу и для тех, кто хочет создать франшизу.

У слушателей будет возможность завязать полезные знакомства с коллегами-предпринимателями, принять участие в мастер-классе по деловым переговорам, а также найти решения своих бизнес-задач при помощи опытных предпринимателей.

Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://xn--90aajcb2csbz.xn--p1ai/

Организатором конференции выступает региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1.