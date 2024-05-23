В Мурманске состоится конференция предпринимателей «Перспективы развития бизнеса на Севере»

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области 24 мая состоится конференция предпринимателей «Перспективы развития бизнеса на Севере».

На конференции запланированы: пленарная сессия, включающая темы как будет развиваться экономика региона, защиты прав предпринимателей, перспективы для малого и среднего предпринимательства, растущие рынки и свободные ниши, преференций для малого бизнеса и другие актуальные вопросы. Среди спикеров будут министр развития Арктики и экономики Мурманской области, уполномоченный по правам предпринимателей и представители организаций, связанных с развитием региона и предпринимательства Мурманской области.

Как сообщает Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области, на мозговом штурме «1% УСН на Севере - навсегда» в групповых обсуждениях предприниматели соберут обоснования для продления льготного налога УСН в регионе и возможность других преференций предпринимателям. Собранные идеи будут сформированы в обоснованные предложения губернатору Мурманской области А.В. Чибису.

В рамках панельной дискуссии «Грани семейного бизнеса» в рамках Года семьи-2024. Будут представлены семейные компании из различных сфер: производственный и образовательный бизнес, организация значимых мероприятий, водоросли и биоресурсы, медицина и здоровье, розничная торговля, общественное питание, спорт индустрия, строительство.

Взаимодействие участников будет организовано на нетворкингах, которые будут проходить во время регистрации и кофе-брейков.

Конференция предпринимателей будет проходить в «AZIMUT отель Мурманск» (2-й этаж) с 10.30 до 16.30.

Фото предоставлено СПП Мурманской области.