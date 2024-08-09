XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» состоится, но нужна наша поддержкаРейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 16:30

В Мурманске состоится мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных

С 15 по 17 августа в Мурманской области состоится первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных в 2024 году. Заполярная столица станет одним из трёх городов проведения спутников.

Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач.

«Наш регион является ведущей научной базой Арктики. Этот тезис подтверждает лидерство Мурманской области в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. А также высокие позиции, которые занимает Заполярье в рейтинге по научно-технологическому развитию. И это является стратегически важным направлением работы, поэтому суммарно на поддержку учёных с 2019 года мы увеличили объём финансирования из регионального бюджета в 40 раз. Наша общая задача – сделать так, чтобы Кольский научный центр РАН стал главным научным центром российской Арктики», – подчеркивает губернатор Андрей Чибис.

«Формат мероприятий-спутников уже отлично зарекомендовал себя за два года проведения – регионы страны получили предложения по решению «горящих» запросов в ключевых отраслях. Такое взаимодействие региона, бизнеса и науки демонстрирует практический аспект реализации программ Десятилетия науки и технологий и возможность в текущем режиме привлекать научное сообщество к решению задач реального сектора экономики», – сказал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь координационного комитета десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

В Мурманске экспертам предстоит разработать решения по созданию высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработке месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечению лавинной безопасности горных районов Мурманской области. Защита проектов состоится в ходе пленарного заседания.

В Мурманске будут работать более 70 экспертов, молодых исследователей и профильных специалистов. Среди участников события – сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманского арктического университета, главного управления МЧС по Мурманской области, представители судоремонтного завода «Нерпа» филиала АО «ЦС «Звёздочка», «Атомфлота», Ловозерского ГОКа, АО «Апатит» и других предприятий и организаций Заполярья. Вместе с ними на площадке мероприятия-спутника будут работать сотрудники ведущих вузов и научных центров страны.

В рамках программы состоятся тематические экспертные сессии и практические мероприятия на объектах в Кировске, Апатитах, Полярном и других городах региона.

В 2024 году мероприятия-спутники IV Конгресса молодых учёных пройдут также в Республике Дагестан и на федеральной территории «Сириус».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, IV Конгресс молодых учёных состоится 20-22 ноября на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие «Десятилетие науки и технологий в России», объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами конгресса молодых учёных выступают Фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Подробная информация – на сайте конгресс.наука.рф.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». Повтор. (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте, бездетные — после совершеннолетия-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика