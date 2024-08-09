В Мурманске состоится мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных

С 15 по 17 августа в Мурманской области состоится первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных в 2024 году. Заполярная столица станет одним из трёх городов проведения спутников.

Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач.

«Наш регион является ведущей научной базой Арктики. Этот тезис подтверждает лидерство Мурманской области в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. А также высокие позиции, которые занимает Заполярье в рейтинге по научно-технологическому развитию. И это является стратегически важным направлением работы, поэтому суммарно на поддержку учёных с 2019 года мы увеличили объём финансирования из регионального бюджета в 40 раз. Наша общая задача – сделать так, чтобы Кольский научный центр РАН стал главным научным центром российской Арктики», – подчеркивает губернатор Андрей Чибис.

«Формат мероприятий-спутников уже отлично зарекомендовал себя за два года проведения – регионы страны получили предложения по решению «горящих» запросов в ключевых отраслях. Такое взаимодействие региона, бизнеса и науки демонстрирует практический аспект реализации программ Десятилетия науки и технологий и возможность в текущем режиме привлекать научное сообщество к решению задач реального сектора экономики», – сказал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь координационного комитета десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

В Мурманске экспертам предстоит разработать решения по созданию высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработке месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечению лавинной безопасности горных районов Мурманской области. Защита проектов состоится в ходе пленарного заседания.

В Мурманске будут работать более 70 экспертов, молодых исследователей и профильных специалистов. Среди участников события – сотрудники Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманского арктического университета, главного управления МЧС по Мурманской области, представители судоремонтного завода «Нерпа» филиала АО «ЦС «Звёздочка», «Атомфлота», Ловозерского ГОКа, АО «Апатит» и других предприятий и организаций Заполярья. Вместе с ними на площадке мероприятия-спутника будут работать сотрудники ведущих вузов и научных центров страны.

В рамках программы состоятся тематические экспертные сессии и практические мероприятия на объектах в Кировске, Апатитах, Полярном и других городах региона.

В 2024 году мероприятия-спутники IV Конгресса молодых учёных пройдут также в Республике Дагестан и на федеральной территории «Сириус».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, IV Конгресс молодых учёных состоится 20-22 ноября на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие «Десятилетие науки и технологий в России», объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами конгресса молодых учёных выступают Фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Подробная информация – на сайте конгресс.наука.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/