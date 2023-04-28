В Мурманске состоится международная конференция «Арктика – территория безопасного труда»

28 апреля в Мурманске состоится V международная конференция по вопросам охраны труда за полярным кругом «Арктика - территория безопасного труда!». Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Модератором выступит министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

В этом году конференция посвящена теме женского труда и его современных тенденций.

Докладчиками выступят председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян, член Национального совета по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь Антонина Морова, представители ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и другие представители российской науки, занимающиеся вопросами правового регулирования труда женщин.

Начало конференции – в 11.00. Трансляция будет доступна в день проведения в официальной группе Минтруда в социальной сети «ВКонтакте».