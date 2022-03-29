В Мурманске состоится Открытый региональный турнир по интеллектуальным играм «Кубок муниципального образования город Мурманск»

Он пройдёт 2-3 апреля в ГДЦ «Арктика». В основной программе турнира – соревнования в играх «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра».

В туре «Что? Где? Когда?» будут определены победители в «студенческом», «школьном», «корпоративном» и «общем» зачётах. Абсолютным победителем турнира в общем зачёте признаётся команда, победившая хотя бы в одной из дисциплин – «Что? Где? Когда» и «Брэйн Ринг», по совокупности достижений в турах.

– Сбор заявок окончен. За звание победителя смогут сразиться 35 команд из Мурманска и области. В их составе – школьники, студенты, представители крупных организаций, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Организаторами турнира выступают комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и муниципальное учреждение «Объединение молодёжных центров».

Стоит отметить, что совместно с телекомпанией «Игра-ТВ» в Мурманске уже были проведены крупнейшие интеллектуальные состязания: I чемпионат мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг», открытый турнир «Что? Где? Когда?» в рамках городского уличного праздника «Последнее воскресенье лета», открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

Молодёжное интеллектуальное движение в городе Мурманске было образовано в 2000 году. Сейчас оно активно развивается и становится популярным среди мурманчан разного возраста. Общее число участников движения насчитывает несколько тысяч человек.

Более подробную информацию о турнире можно найти на официальном информационном ресурсе в социальной сети по адресу: https://vk.com/kubok_murmanska.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22103&page=1