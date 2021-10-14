Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 15:00
В Мурманске состоится первая ярмарка самозанятых
13 ноября в 11.00 состоится конференция «Первая ярмарка самозанятых в Мурманске». Организатором мероприятия выступает региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.
В рамках конференции самозанятые граждане смогут презентовать свои товары и услуги, принять участие в мастер-классах, обменяться опытом, а также посетить образовательные программы.
Заявки на участие принимаются до 5 ноября по электронной почте: event@cppmo.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону (8152) 41-07-44.
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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