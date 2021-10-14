В Мурманске состоится первая ярмарка самозанятых

13 ноября в 11.00 состоится конференция «Первая ярмарка самозанятых в Мурманске». Организатором мероприятия выступает региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

В рамках конференции самозанятые граждане смогут презентовать свои товары и услуги, принять участие в мастер-классах, обменяться опытом, а также посетить образовательные программы.

Заявки на участие принимаются до 5 ноября по электронной почте: event@cppmo.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону (8152) 41-07-44.