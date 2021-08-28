Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!Раз в 3 года будут информировать россиян о размере их будущей пенсии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.21 09:00

В Мурманске состоится праздник ко Дню охотника: жеребьёвка на лося пройдёт в новом формате

4 сентября Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проведёт праздник, приуроченный ко Дню охотника. В рамках мероприятия будет организована жеребьёвка на лося.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, восточно-объездная дорога, Спортивно-стрелковый клуб «Кречет». Начало в 13 часов.

«В честь Дня охотника мы проведём праздник, ждём как охотников любителей, так и профессионалов. Мы усовершенствовали процедуру распределения разрешений, если раньше процедура вызывала среди рядовых охотников много вопросов и замечаний, то сейчас она проходит максимально прозрачно и открыто. Вся процедура будет записываться на видео и выкладываться в соцсетях», – отметил министр Сергей Абаринов.

Кроме жеребьевки, в программе мастер-классы для детей по стрельбе из пневматического оружия, выступление творческих коллективов областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Будет работать фуд-корт и ярмарка товаров для охоты и рыбалки.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для участия в празднике необходима регистрация. Организаторы просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 48-68-38, 48-68-05 или отправить сообщение на электронную почту с указанием ФИО и количества гостей: chumandra@gov-murman.ru. kozlov@gov-murman.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика