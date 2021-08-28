В Мурманске состоится праздник ко Дню охотника: жеребьёвка на лося пройдёт в новом формате

4 сентября Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проведёт праздник, приуроченный ко Дню охотника. В рамках мероприятия будет организована жеребьёвка на лося.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, восточно-объездная дорога, Спортивно-стрелковый клуб «Кречет». Начало в 13 часов.

«В честь Дня охотника мы проведём праздник, ждём как охотников любителей, так и профессионалов. Мы усовершенствовали процедуру распределения разрешений, если раньше процедура вызывала среди рядовых охотников много вопросов и замечаний, то сейчас она проходит максимально прозрачно и открыто. Вся процедура будет записываться на видео и выкладываться в соцсетях», – отметил министр Сергей Абаринов.

Кроме жеребьевки, в программе мастер-классы для детей по стрельбе из пневматического оружия, выступление творческих коллективов областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Будет работать фуд-корт и ярмарка товаров для охоты и рыбалки.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для участия в празднике необходима регистрация. Организаторы просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 48-68-38, 48-68-05 или отправить сообщение на электронную почту с указанием ФИО и количества гостей: chumandra@gov-murman.ru. kozlov@gov-murman.ru.