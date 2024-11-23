В Мурманске состоится региональный экспертный форум «В центре внимания – семья»

28 ноября в региональном Центре управления регионом состоится региональный экспертный форум «В центре внимания – семья», целью которого является развитие профессиональных компетенций специалистов, работающих с детьми и родителями, изучение технологий сохранения семьи и раскрытие её внутренних ресурсов, а также формирование устойчивого межведомственного взаимодействия.

Мероприятие организовано МРОО «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей» (Центр защиты материнства «Колыбель», кризисный центр «Дом для мамы»).

Программа форума включает четыре модуля для профильных специалистов по вопросам профилактики семейного неблагополучия, ранней помощи, сохранения детей в семье и технологий коммуникации с семьей в кризисе. На открытии форума выступят федеральные и региональные эксперты в области социальной защиты и изучения демографии.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в мероприятии примут участие специалисты учреждений Мурманской области, а также представители региональных и муниципальных органов власти, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе федерального уровня.

Текущий год объявлен Президентом России Годом семьи. Развитие системы поддержки семей с детьми, продвижение традиционных ценностей и повышение компетенций специалистов, работающих с семьей, имеют особое значение.

Количество мест ограничено, участие бесплатное по предварительной регистрации. Подробнее – по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/