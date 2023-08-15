В Мурманске состоится семинар-практикум по обучению первой помощи на воде и предотвращению последствий на водных объектах

17 и 18 сентября в Мурманске состоится семинар-практикум для субъектов туриндустрии по обучению первой помощи на воде и предотвращению последствий на водных объектах. Организатором выступает Комитет по туризму Мурманской области и региональный Центр кластерного развития.

Курс рекомендуется пройти туроператорам, гидам-экскурсоводам, гидам-проводникам, SUP-инструкторам, сотрудникам SUP-школ и прокатов, организаторам морских прогулок и активностей на воде, иным заинтересованным лицам. Курс рассчитан на 10-часовое обучение (теория, практика в бассейне). По итогам курса будет выдан сертификат международного образца.

«Примерная оплата за одного участника составит 4000 рублей, остальную часть расходов компенсирует комитет по туризму Мурманской области. Умения оказывать первую помощь и наличие подтверждающего сертификата, позволит уверенно работать с туристами, а также повысит уровень сервиса», — отметил Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области.

Регистрация на семинар-практикум открыта до 17 августа по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, принять участие в обучении могут только субъекты МСП (ООО или ИП), являющиеся участниками туристско-рекреационного кластера и их штатные сотрудники.

Узнать, как стать участником кластера можно, подав заявку на вступление по телефону 8 (8152) 41-07-95 или по электронной почте: info@murmancluster.ru.

Фото: https://gov-murman.ru