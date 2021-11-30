В Мурманске состоится серия домашних матчей молодёжной хоккейной команды «Арктика»

В декабре северяне смогут увидеть серию домашних игр молодёжной хоккейной команды «Арктика» в рамках Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ). Об этом 29 ноября в ходе оперативного совещания сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Команда «Арктика» была создана по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса. Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из Мурманска и Полярных Зорь, Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска, Владивостока. В текущем сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад».

Домашние игры пройдут 9-10 и 13-14 декабря в Ледовом дворце Мурманска. Соперниками «Арктики» станут молодёжные хоккейные команды «Бобров» (Воронежская область) и «Россошь» (Воронежская область).

Информация о предстоящих спортивных мероприятиях размещается на главной странице официального сайта министерства, в официальных аккаунтах в социальных сетях, а также на портале «Наш Север».