В Мурманске состоится спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин»

Сегодня в Мурманске на воду Кольского залива Баренцева моря будет спущен большой гидрографический катер (БГК) «Григорий Шадрин», построенный одним из старейших предприятий промышленного комплекса, разработчиком и серийным производителем приборов для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб, – компанией «КАМПО».

Катер предназначен для гидрографической службы Северного флота. В начале осени, после завершения достроечных работ, начнется комплекс испытаний катера в Кольском заливе и в Баренцевом море, который продлится несколько недель. Затем катер будет принят в состав гидрографических судов Северного флота.

Его закладка состоялась 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» в Подмосковье. В начале июля блок-модули катера были доставлены автотранспортом к месту достройки – на Мурманский судоремонтный завод, где состоится его торжественный спуск на воду.

В церемонии примут участие представители командования Северного флота и судостроительного предприятия.

Большой гидрографический катер проекта 23370Г «Григорий Шадрин» стал третьим модульным судном этого проекта, построенным для ВМФ. Первый катер серии «Михаил Казанский» вошёл в состав Балтийского флота, а второй катер «Александр Фирсов» служит на Черноморском флоте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БГК проекта 23370Г «Григорий Шадрин» назван в честь заслуженного гидрографа Шадрина Григория Ильича, внесшего значительный вклад в развитие и поддержание навигационно-гидрографического обеспечения действий сил ВМФ и безопасность мореплавания.

Судно предназначено для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, таких как постановка (съемка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты, расположенные на необорудованном побережье, оперативный промер глубин в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота.

Водоизмещение катера при полной загрузке составляет 146 тонн, длина и ширина 24,2 и 8,5 м соответственно. Скорость полного хода – 11,5 узлов, а дальность плавания – 600 миль. Мореходность катера ограничивается волнением моря в 4 балла, а автономность по запасам воды и продовольствия при работе на борту 11 человек экипажа и гидрографов составляет пять суток.