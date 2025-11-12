Мурманская область. Арктика (16+)12.11.25 17:30
В Мурманске состоится торжественная церемония принесения присяги главой города-героя
13 ноября 2025 года на заседании Совета депутатов города Мурманска планируется проведение голосования по избранию главы города Мурманска.
Как сообщает администрация муниципалитета, при вступлении в должность вновь избранный глава города Мурманска приносит населению города присягу. Торжественная церемония принесения присяги главой города Мурманска состоится 13 ноября в 11.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10.
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
