В Мурманске состоится торжественная презентация выставки победителей всероссийского конкурса «Жизнь, делённая на граммы»

23 октября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественная презентация выставки произведений победителей всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы». В этом году конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединит лучшие работы, созданные за четыре года существования проекта.

Конкурс был учреждён в 2021 году по инициативе комитета Совета Федерации и за четыре года вырос в масштабный образовательный проект. В этом сезоне в нём приняли участие более 200 тысяч детей и подростков из разных регионов России и стран СНГ. Юные художники полгода готовились к созданию работ. Они изучали архивные документы, военные дневники и семейные истории, смотрели фильмы о войне.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, отбор победителей проводился двумя способами: оценкой компетентного жюри и народным голосованием в официальном телеграм-канале. В онлайн-голосовании приняли участие десятки тысяч человек, а материалы проекта собрали более млн просмотров. Важной традицией стала отправка картин-открыток участникам СВО и передача оригиналов работ в фонды ведущих российских музеев.

Выставка будет работать до 9 ноября. Мероприятие реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» при поддержке Совета Федерации. (12+)

 

 

 

