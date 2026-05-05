В Мурманске состоится торжественная встреча по передаче частицы «Огня памяти»

Сегодня, 5 мая, в 21.30 в помещении Мурманского областного краеведческого музея состоится торжественная встреча по передаче частицы «Огня памяти».

В 2026 году Народный Фронт продолжает реализацию уже ставшей традиционной международной патриотической акции «Огонь памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Текущий год объявлен Президентом Российской Федерации Годом единства народов России, в связи с чем акция «Огонь памяти» приобретает дополнительное значение живого символа единства нашего многонационального Отечества, сохраняя память о его героическом подвиге.

В этом году частицы Вечного огня будут доставлены в 11 стран: Абхазия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, КНР, Индия, Монголия, Танзания, Узбекистан, Южная Осетия. Участники акции по пути следования посетят места боевой славы и передадут частицы Вечного огня представителям стран-участниц.

5 мая в город-герой Мурманск будет доставлена лампада с «Огнём памяти» рейсом SU 1326 в 20.25.

В торжественном мероприятии в помещении Мурманского областного краеведческого музея примут участие представители правительства Мурманской области, муниципалитетов, депутаты Госдумы, депутаты Мурманской областной Думы, представители Народного фронта в Мурманской области.